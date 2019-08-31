Более ста рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы из-за тумана

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В столичных аэропортах отменили и задержали 126 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания".

По данным на 7:55 мск, в Домодедово 26 рейсов задержано, девять отменено. Во Внуково задержано 29 рейсов, в Шереметьево - 62 рейсов.

Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.

По информации корреспондентов "Интерфакса", в Москве и Подмосковье в субботу туман, местами - сильный.