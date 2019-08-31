Фестиваль на проспекте Сахарова за пару часов посетили 20 тыс. человек

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Площадку фестиваля "PRO лето", который стартовал в субботу днем на проспекте Академика Сахарова, посетили уже 20 тыс. человек, сообщил сайт мэрии Москвы.

Концерт, хедлайнером которого станет американский певец Джейсон Деруло, продлится до 20:00, отметили в мэрии.

Кроме того, до восьми вечера на проспекте будут работать семь спортивных площадок. На них проходят мастер-классы по слэклайну, сапсерфингу, уличным танцам, воркауту и панна-футболу, а также шоу хайлайнеров и BMX-райдеров.

В мэрии напоминают, что еще один концерт летнего фестиваля пройдет в субботу на ВДНХ. Он стартует в 19:30 и продлится до 23:00.