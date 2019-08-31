Мэрия сообщила о 90 тысячах посетителей фестиваля "PRO лето" на ВДНХ

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В мероприятиях фестиваля "PRO лето" на ВДНХ приняло участие около 90 тысяч человек, сообщил сайт мэрии Москвы в субботу.

На ВДНХ до 23:00 проходит концерт, в котором участвуют группы "Руки Вверх!", "Дискотека Авария", а также Егор Крид, Мот, Клава Кока, Ternovoy, Alexeev, T-Killah, Анастасия Кожевникова, Slame, Ramil', Andreo, Миа и El'man, говорится в сообщении.

Другая крупная площадка фестиваля - проспект Академика Сахарова, где завершается другой концерт с участием популярных исполнителей, напоминают в мэрии.

Фестиваль "PRO лето" развернулся на 22 городских площадках, а также на 24 площадках фестиваля-конкурса "Цветочный джем".