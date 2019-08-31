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Упавший под поезд в московском метро пассажир погиб

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Около 30 минут понадобилось для извлечения тела пассажира, упавшего под прибывающий поезд на станции "Южная" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, сообщил "Интерфаксу" в субботу источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, ЧП произошло около 15:50, погибшего подняли в 16:20. В настоящее время уточняются его личность и причины несчастного случая, отметил собеседник агентства.

Другой источник агентства сообщил, что погибла девушка.

Позже стало известно, что после инцидента восстановили движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метро и поезда следуют в соответствии с графиком.

В субботу из-за падения пассажира под поезд было прервано движение на участке серой ветки метро от станции "Нагорная" до станции "Пражская" по направлению в центр.

Москва Московский метрополитен

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