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Человек упал под поезд на серой ветке московского метро

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Пассажир Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена в субботу днем упал на пути под прибывающий поезд, из-за чего было прервано движение на южном участке линии.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро, в связи с инцидентом в настоящее время нет движения поездов от станции "Нагорная" до "Пражской".

Собеседник агентства уточнил, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Об обстоятельствах произошедшего и состоянии упавшего пассажира не сообщается.

Как рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, инцидент произошел около 15:50 на станции метро "Южная". Он сообщил, что для помощи пострадавшему было снято напряжение контактного рельса, уточнив, что нет движения поездов от станции "Нагорная" до станции "Пражская" по направлению в центр.

Москва Московский метрополитен Нагорная Пражская

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