В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки
Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".
Он сообщил, что такой инцидент действительно произошел, его обстоятельства уточняются.
Ранее СМИ сообщали, что утром в Зеленограде во время праздничной линейки в лесополосе было найдено тело мальчика примерно 12 лет. Местная жительница шла домой, миновала школу, возле которой начиналась линейка, затем прошла в лес, где нашла мертвого ребенка и его рюкзак.