В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".

Он сообщил, что такой инцидент действительно произошел, его обстоятельства уточняются.

Ранее СМИ сообщали, что утром в Зеленограде во время праздничной линейки в лесополосе было найдено тело мальчика примерно 12 лет. Местная жительница шла домой, миновала школу, возле которой начиналась линейка, затем прошла в лес, где нашла мертвого ребенка и его рюкзак.