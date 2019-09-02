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В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".

Он сообщил, что такой инцидент действительно произошел, его обстоятельства уточняются.

Ранее СМИ сообщали, что утром в Зеленограде во время праздничной линейки в лесополосе было найдено тело мальчика примерно 12 лет. Местная жительница шла домой, миновала школу, возле которой начиналась линейка, затем прошла в лес, где нашла мертвого ребенка и его рюкзак.

Зеленоград

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