В местах празднования Дня города в Москве полностью запретят продажу спиртного

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В ближайшие выходные, 7 и 8 сентября, когда в Москве будет отмечаться День города, в местах проведения массовых мероприятий запретят продажу алкоголя в магазинах, ресторанах, кафе и барах, сообщил сайт мэрии. Ограничения вводят ради безопасности граждан.

Также там нельзя будет продавать соки и газированные напитки в стеклянной таре.

Временный запрет будет действовать на Тверской и Моховой улицах, проспекте Академика Сахарова, Цветном бульваре, Трубной площади и Волхонке, а также в других округах и на 33 площадках запуска фейерверков. Фейерверки будут пускать в основном в парках, например, в "Кузьминках", "Сокольниках" и саду "Эрмитаж".

В места массовых гуляний не будут пускать пьяных, людей с напитками в стеклянной таре и с колюще-режущими предметами, предупредили в Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.