Метро и МЦК в День города будут работать круглосуточно

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Общественный транспорт Москвы в День города 7-8 сентября будет работать в особом режиме, сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

Так, метро и Московское центральное кольцо (МЦК) с 5:30 7 сентября до 1:00 9 сентября будут работать круглосуточно, без перерыва. В ночь с 7 на 8 сентября поезда будут ходить с интервалами от трех до 10 минут.

Наземный транспорт Москвы 7 сентября будет ходить по расписанию выходного дня, 8 сентября - по графику буднего дня. Ночью пассажиры смогут воспользоваться 13 ночными автобусными маршрутами.