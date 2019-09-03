Поиск

Метро и МЦК в День города будут работать круглосуточно

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Общественный транспорт Москвы в День города 7-8 сентября будет работать в особом режиме, сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

Так, метро и Московское центральное кольцо (МЦК) с 5:30 7 сентября до 1:00 9 сентября будут работать круглосуточно, без перерыва. В ночь с 7 на 8 сентября поезда будут ходить с интервалами от трех до 10 минут.

Наземный транспорт Москвы 7 сентября будет ходить по расписанию выходного дня, 8 сентября - по графику буднего дня. Ночью пассажиры смогут воспользоваться 13 ночными автобусными маршрутами.

метро МЦК Москва

Новости по теме

Новости
Протесты в Москве

Фигурант "московского дела" Иван Подкопаев приговорен к трем годам колонии

Фигурант "московского дела" Иван Подкопаев приговорен к трем годам колонии
Протесты в Москве

Высланного из Минска фигуранта "дела 27 июля" Чирцова арестовали

СКР попросил перевести Егора Жукова под домашний арест

Протесты в Москве

СКР прекратил преследование пяти фигурантов "дела 27 июля"

СКР прекратил преследование пяти фигурантов "дела 27 июля"

Блогера приговорили к пяти годам за твит о детях росгвардейцев

Блогера приговорили к пяти годам за твит о детях росгвардейцев

Азара и Соболь отпустили из полиции после составления протоколов

Протесты в Москве

Суд арестовал пятнадцатого фигуранта "дела 27 июля"

В Москве задержали Любовь Соболь

В Москве задержали Любовь Соболь

Административное дело заведено по факту несогласованного митинга 31 августа в Москве

Административное дело заведено по факту несогласованного митинга 31 августа в Москве

Суд отказался лишить родительских прав семью Проказовых

Суд отказался лишить родительских прав семью Проказовых
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');