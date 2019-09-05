Памфилова назвала московские протесты "рукотворной бурей"

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Глава Центризбиркома Элла Памфилова считает, что выборы стали лишь предлогом для акций протеста в Москве.

"Санкции, общемировой кризис, сложные социальные и экономические процессы, которые идут внутри страны, - все это создает благоприятную среду для недовольства деятельностью властей. А выборы были использованы лишь как предлог для того, чтобы периодически выводить людей на улицу с нарастающим эффектом, запустив этакий перманентный процесс. Не было бы выборов в Мосгордуму - нашелся бы другой, еще более эмоционально-чувствительный повод...", - сказала Памфилова в интервью газете "Коммерсантъ".

При этом она отмечает, что "столичные избиркомы дали этот повод, откровенно подставились и не смогли сдержать удар".

"Москва в последние годы была впереди всех регионов по созданию уровня прозрачности на выборах. Мы все время пропагандировали среди других регионов достигнутый последние годы "московский стандарт" выборов. Ничто до поры до времени не предвещало этой рукотворной бури, пока почти два десятка "правильных" оппозиционных кандидатов не выкатили ЦИКу ультиматум: "Требуем нас всех зарегистрировать без индивидуальных проверок, поскольку подписи мы собирали, и этого достаточно. Иначе - митинги и протесты", - объяснила она.

Ранее ЦИК не зарегистрировал ни одного кандидата в Мосгордуму, обратившегося с жалобой на отказ в регистрации. Через суд этого удалось добиться "яблочнику" Сергею Митрохину: после отказа окружной комиссии Мосгоризбирком согласился с его доводами вернул документы на перепроверку в ОИК, но комиссия отказала ему повторно. В ЦИК Митрохин решил не обращаться, как он пояснял "Интерфаксу", из-за того, что комиссия отказывает всем кандидатам. Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина.

Памфилова подчеркивает, что регистрация Митрохина не стала результатом протестов.

"Регистрация Митрохина - это не прогиб под митинги. Никто не собирался прогибаться под политическую конъюнктуру или внешнее давление. Мы все время говорили, что если будут основания, то зарегистрируем всех. Если бы Митрохин дошел до нас, мы бы тоже его зарегистрировали, потому что его документы и собранные подписи отвечали требованиям закона. Он грамотно и без пустозвонства занимался защитой своих прав", - заявила она.

По мнению главы ЦИК, на выборах в Мосгордуму наблюдается "довольно высокая конкуренция" - "практически пять человек на одно место".

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.