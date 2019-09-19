Мосгордума займется улучшением законов о выборах и митингах

Создать специальную группу для этого предложила единоросс Инна Святенко

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Мосгордума на первом заседании нового созыва решила создать рабочую группу по совершенствованию законодательства о митингах и выборах. Создать группу предложила депутат Инна Святенко, избранная при поддержке партии "Единая Россия" и избранная в четверг членом Совета Федерации от Мосгордумы.

Святенко считает, что массовые акции, которые прошли летом в Москве накануне выборов, показали острую необходимость в совершенствовании законодательства о митингах и шествиях и "формировании культуры свободы слова и права на защиту всеми незапрещенными способами". Она напомнила о случаях, когда власти отказывались согласовать акции "по неубедительным причинам" или когда организаторы митингов шли на провокации.

Действующий закон 2007 года меняли три раза, но все равно устарел, считает депутат. "Невозможно не заметить, насколько стремительно меняется наша жизнь, и какое количество изменений в законодательство было внесено за последнее время. Появляются абсолютно новые технологии для создания максимальных удобств как выборов, так и информирования о проведении тех или иных мероприятий", - отметила она.

По словам Святенко, недавние выборы показали, что нужно менять и избирательное законодательство. Избирательный кодекс Москвы должен исключить противоречивость и неопределенность законодательного регулирования тождественных избирательных процедур и возможность "интерпретаций в чью-то пользу", добавила она.

Летом в Москве прошел ряд массовых акций в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которым отказали от регистрации. Акции были санкционированными и несанкционированными, некоторые из них сопровождались массовыми задержаниями. После несогласованной акции 27 июля было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Со временем участники протестов стали требовать проведения честных выборов и освобождения политзаключенных.

Независимых кандидатов не допустили к выборам, так как был забракован слишком высокий процент подписей избирателей, собранных в поддержку их выдвижения. Добиться регистрации смог только член партии "Яблоко" Сергей Митрохин. Выборы он выиграл. Остальные не сумели доказать в избиркомах и судах, что собранные подписи были отбракованы необоснованно. В Мосгоризбиркоме заявили, что некоторые выдвиженцы шли на мошенничество и вносили подписи умерших людей. Кандидаты говорили, что эти подписи оставили провокаторы с фальшивыми документами.

В ходе избирательной кампании стали чаще звучать призывы отменить муниципальный фильтр. Кроме того, сенаторы Людмила Бокова и Андрей Климов предложили законодательно определить места, где митинговать будет полностью запрещено, и места для акций. Вице-спикер Госдумы и глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов предложил сделать единым местом для митингов в Москве проспект Академика Сахарова.