На Остоженке археологи нашли старинную шахматную фигуру

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В районе Остоженки, в сквере рядом с Зачатьевским монастырем археологи нашли костяную фигурку слона из шахматного набора предположительно XVII-XVIII веков. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

Скорее всего, фигурка принадлежала кому-то из местных жителей, сказал глава департамента Алексей Емельянов. Он напомнил, что в тот период на Остоженке жили несколько дворянских семей, а также мелкие торговцы, ремесленники, чиновники невысоких рангов и служащие. Костяные шахматы могли себе позволить только обеспеченные люди, больше были распространены деревянные фигуры.

В мае 2017 года на Пречистенке в ходе работ по благоустройству "Моя улица" нашли клад времен Ивана Грозного в шахматной фигуре слона. В костяной фигурке кто-то спрятал десять серебряных монет ручной чеканки, выпущенных в Москве в 30-40-х годах XVI века, общей стоимостью пять копеек.