Задержанных участников Pussy Riot отпустили без составления протоколов

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Правозащитная организация "Апология протеста" сообщает, что задержанных участников Pussy Riot и сообщества активистов и художников "Культраб" отпустили из ОВД без составления протокола.

Ранее сегодня полиция задержала 15 активистов, в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.

"Задержаны на выходе из подъезда. 15 человек задержали. Собрались прогуляться по городу в форме Pussy Riot с погонами-сердечками и радужным флагом", - написала Толоконникова в твиттере.

Причин задержания им не уточнили.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.