Что случилось этой ночью: воскресенье, 8 сентября

Телефонный разговор Путина и Зеленского, единый день голосования в России, 28-я победа Нурмагомедова

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Путин и Зеленский провели телефонный разговор. Главы России и Украины обсудили дальнейшие шаги в рамках Минских договоренностей, дали оценку освобождению и передаче удерживавшихся лиц. Кроме того, президенты условились о дальнейших контактах. В Совете Федерации считают, что телефонный разговор вселяет надежду на дальнейшее улучшение в отношениях двух стран.

- Единый день голосования проходит в России. В 85 субъектах страны пройдет около 6 тыс. избирательных кампаний и референдумов разного уровня, в которых примут участие 56 млн россиян. По четырем одномандатным округам пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 16 регионах будут выбирать глав субъектов, в 13 регионах выберут депутатов законодательных собраний, в том числе в Москве.

- Нурмагомедов победил Порье и защитил титул чемпиона UFC. Бой завершился в третьем раунде после удушающего приема в исполнении россиянина. Теперь на счету 30-летнего россиянина 28 побед в 28 поединках.

- Задержанных участников Pussy Riot отпустили из отделения полиции. Протоколов в отношении участников группы не составили.

- Бьянка Андрееску победила Серену Уильямс и впервые выиграла US Open. Результат встречи – 6:3, 7:5 в пользу Андрееску.