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Поражение лидера московских единороссов в округе не станет для него концом в партии

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Поражение Андрея Метельского на выборах в Мосгордуму стало для "Единой России" неприятностью, но он не потеряет свое место в партии.

Как заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, поражение будут анализировать, но Метельский - опытный боец "и свое место в партийном строю не потеряет".

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При этом Турчак убежден, что "фракция "Единой России" будет сформирована и составит в Мосгордуме большинство".

"По предварительным данным, наша оценка в количественном составе 24-25 депутатов из 45, таким образом у фракции "Единая Россия" будет большинство", - отметил он.

Сам Метельский заявил, что выборы прошли в соответствии с законом. Он также не исключил, что расследование оппозиционера Алексея Навального могло повлиять на результаты выборов. Сам он намерен идти в суд и отстаивать "своё честное имя".

"Буду работать над ошибкам, жизнь продолжается. Я не шутил, буду после выборов заниматься этим, я всегда говорил, что у меня честное имя",- сказал Метельский, который проиграл в своём округе на выборах в Московскую городскую думу, уступив коммунисту Сергею Севостьянову.

По данным обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий в состав Мосгордумы седьмого созыва проходят 20 кандидатов, выдвинутых и поддержанных оппозиционными партиями.

Москва Единая Россия Андрей Метельский

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