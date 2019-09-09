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Кремль увидел в итогах выборов политическое лидерство "Единой России"

Кремль увидел в итогах выборов политическое лидерство "Единой России"
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Единая Россия" на прошедших 8 сентября выборах показала свое политическое лидерство, убежден пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, завершившаяся избирательная кампания была успешной для партии власти, а выборы прошли достаточно ровно, в рабочей атмосфере.

"Результаты, конечно, еще наверняка будут муссировать и пытаться анализировать и социологи, и политологи и так далее - это их хлеб. Мы же можем только констатировать те результаты, которые есть и которые были объявлены в предварительном плане Центризбиркомом", - отметил Песков.

Он также обратил внимание журналистов на победу "Единой России" в большинстве субъектов РФ.

"Справедливости ради, вам следовало бы сказать - в подавляющем большинстве мест - Единая Россия выиграла, где-то она проиграла. Тогда это соответствовало бы действительности", - сказал Песков.

8 сентября в России прошел Единый день голосования. В регионах, где состоялись выборы глав субъектов, одержали победы врио руководителей регионов.

Дмитрий Песков Единая Россия

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