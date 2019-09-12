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Росгидромет сообщил о повышенном загрязнении воздуха в Москве

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета сообщает о повышенной степени загрязнения воздуха в Москве по данным наблюдений за последние сутки.

Как говорится в сообщении пресс-службы Росгидромета, поступившем в "Интерфакс" в четверг, в районе Нагорный (ЮАО) вечером 11 сентября и утром 12 сентября были зарегистрированы превышения норм содержания диоксида азота до полутора раз, на уровне 1,4 - 1,5 предельно допустимой концентрации (ПДК). В районе Богородское (ВАО) в вечерние часы 11 сентября содержание этой примеси отмечалось на уровне 1,1 ПДК.

"В остальных районах столицы максимальные разовые концентрации всех определяемых примесей санитарно-гигиенических норм не превышали", - добавили в пресс-службе.

Существенные превышения норм по загрязнению воздуха были обнаружены и в подмосковном Щелково, сообщили в Росгидромете. Утром 12 сентября там были зафиксированы превышения по сероводороду более чем в два с половиной раза (2,8 ПДК). Превысило норму и содержание оксида углерода (1,2 ПДК).

Кроме того, в Мытищах максимальные разовые концентрации фенола находились у верхней границы нормы (0,9 ПДК). В остальных городах области, где осуществляется мониторинг, степень загрязнения воздуха оценивается как низкая.

Метеоусловия 12 и 13 сентября в Москве и области должны способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое воздушного бассейна, отмечают в Росгидромете. Ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

Как сообщалось, погоду в Московском регионе в последние дни в сентябре определяет антициклон, температура превышает средние многолетние значения на несколько градусов.

Росгидромет Москва

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