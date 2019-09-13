Гринпис попросил Генпрокуратуру проверить качество воздуха в одном из районов Москвы

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Представители российского отделения Гринпис обратились в Генпрокуратуру РФ в связи с загрязнением воздуха в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы.

"За последние две недели в районе Очаково и прилегающих к нему территориях почти ежедневно фиксировалось превышение (предельно допустимой концентрации - ИФ) ПДК по мелкодисперсным частицам и диоксиду азота. В ответ на многочисленные жалобы жителей Москвы на плохое качество воздуха в районе Западного административного округа Гринпис обратился в генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность в промзоне "Очаково", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

По данным экологической организации, автоматическая станция контроля загрязнения воздуха ГПБУ "Мосэкомониторинг", расположенная в Очаково, зафиксировала превышение среднесуточной ПДК по мелкодисперсным частицам менее 10 микрон с 29 августа по 3 сентября и с 8 по 11 сентября, а также их максимально разовой ПДК 9 и 10 сентября.

"Ежедневно с 29 августа по 11 сентября (за исключением 4, 5 и 7 сентября) зафиксировано превышение среднесуточной ПДК по диоксиду азота. Превышения ПДК загрязняющих веществ оказывают негативное влияние на здоровье людей и ухудшают условия их проживания, что является нарушением санитарно-эпидемиологического законодательства", - отметили в Гринпис.

В организации отметили, что в конце августа Генпрокуратура выявила ряд нарушений в деятельности предприятий на западе Москвы после жалоб жителей города на загрязнение воздуха.