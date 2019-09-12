Столичное управление МВД по борьбе с наркотиками возглавил Андрей Янишевский

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Столичное управление полиции по контролю над оборотом наркотиков возглавил генерал-майор полиции Андрей Янишевский.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка, начальник ГУ МВД России по Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов представил Янишевского руководящему составу.

"На всех этапах службы Андрей Бориславович зарекомендовал себя как профессиональный, грамотный, принципиальный руководитель, обладающий хорошими организаторскими способностями и большим практическим опытом. Награжден тремя орденами Мужества, медалями "За отвагу", "За отличие в охране общественного порядка", почетным званием "Заслуженный сотрудник органов внутренних дел РФ". Неоднократно поощрялся руководством МВД РФ", - сказал Баранов

Предшественник Янишевского на посту начальника антинаркотического управления Юрий Девяткин был уволен в июне президентом Владимиром Путиным по ходатайству министра внутренних дел в связи с делом журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которому полицейские подбросили в квартиру наркотики.

Янишевский родился в 1960 году в Москве. В 1981 году окончил Московский институт народного хозяйства имени Плеханова. С 1981 по 1983 год проходил службу в армии. С 1983 года продолжил службу в УВД Москворецкого райисполкома Москвы. В период работы в правоохранительных органах окончил высшую юридическую заочную школу МВД СССР и Академию управления МВД России.

С 1990 года по сентябрь 2019 года проходил службу на различных руководящих должностях - от заместителя начальника отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности УВД Москворецкого райисполкома Москвы до начальника Санкт-Петербургского суворовского военного училища МВД России.