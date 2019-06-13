Путин уволил двух генералов в связи с "делом Голунова"

Генерал-майор полиции Андрей Пучков Фото: ТАСС, Дмитрий Астахов

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал Указ "Об освобождении от должности сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации", сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"Освободить от занимаемой должности: генерал-майора полиции Девяткина Юрия Владимировича - начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве; генерал-майора полиции Пучкова Андрея Павловича - начальника управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Москве", - говорится в тексте документа.

11 июня глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил, что Следственный комитет России даст правовую оценку действиям сотрудников полиции, задержавших журналиста Ивана Голунова.

По словам Колокольцева, материалы расследования службы Собственной безопасности о правомерности действий сотрудников полиции, задержавших журналиста, были переданы в Следственный комитет России. Сами сотрудники были освобождены от исполнения обязанностей.

"Мною принято решение ходатайствовать перед президентом РФ об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД ЗАО Москвы генерала Пучкова и начальника управления по незаконному обороту наркотиков ГУ МВД по Москве генерала Девяткина", - добавил министр.

Задержание на Цветном бульваре

Корреспондент базирующегося в Латвии русскоязычного интернет-издания Meduza Иван Голунов 6 июня был задержан полицейскими на Цветном бульваре.

В пресс-службе столичного главка МВД тогда заявили, что при досмотре, а позднее при обыске в квартире Голунова были изъяты наркотические средства. Ему было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере" (часть 3 статьи 30 - пункт "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ).

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает свое уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы.

Защита Голунова заявила о фальсификации уголовного дела и большом количестве "нестыковок" в его материалах.

"Дело Голунова" вызвало широкий общественный резонанс в России и за рубежом. Журналисты требовали его освобождения.