В ПАРНАСе попросили Собянина не мешать шествию в память о жертвах репрессий

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Партия ПАРНАС, а также группа политиков, общественных деятелей и деятелей культуры обратились к мэру Москву Сергею Собянину письмом, в котором просит не препятствовать и оказать содействие проведению шествия в память о жертвах коммунистических репрессий, приуроченного к годовщине основания системы советских концлагерей (ГУЛАГ).

Акцию планируется провести 6 октября. "Цель письма - проинформировать мэрию о нашем намерении и попросить не препятствовать, так как практика несогласования публичных акций стала нормой. Заявка будет подана в установленные законом сроки", - заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь ПАРНАСа Даниил Зубов.

Уведомление о проведении публичного мероприятия подается не ранее 15 и не позднее 10 дней до даты его проведения.

Акцию, помимо ПАРНАС, инициирует общественный проект "Декоммунизация". Письмо в мэрию подписали лидер ПАРНАС Михаил Касьянов, председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова, официальный председатель партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев, политики Геннадий Гудков и Владимир Рыжков, правозащитник Лев Пономарев, режиссер Гарри Бардин, а также литературоведы Ирина Прохорова и Мариэтта Чудакова.

Организаторы планируют пройти "по символичному маршруту" от Соловецкого камня на Лубянке до "Стены скорби" на проспекте Сахарова. "Участники будут держать в руках портреты жертв государственного террора 1918-1953 годов, по аналогии с известной ежегодной акцией "Бессмертный полк", - сообщили в ПАРНАС.

При этом участники шествия также намерены потребовать прекращения "политических репрессий в современной России". Помимо Москвы, акции памяти планируются провести примерно в 30 российских городах.