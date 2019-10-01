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Оппозиция повторно подала заявку на проведение в Москве шествия "Бессмертный ГУЛАГ"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Представители Партии перемен, партии ПАРНАС и проекта "Декоммунизация" подали в мэрию Москвы заявку на проведение 13 октября шествия в память о жертвах коммунистического террора "Бессмертный ГУЛАГ". Ранее они пытались договориться о проведении шествия 6 октября, но получили отказ.

Шествие 13 октября планируется по прежнему маршруту - от Соловецкого камня на Лубянке до Стены скорби на проспекте Академика Сахарова, заявили в пресс-службе ПАРНАСа.

Полученный ранее отказ в согласовании шествия "лишний раз показывает, что ГУЛАГ в нашей стране не исчез", считают в партии.

В отказе, который чиновники направили заявителем акции, говорилось, что они не указали в уведомлении, как собираются обеспечить организацию общественного порядка и медицинской помощи.

Первую заявку на шествие подавали зампред ПАРНАСа Константин Мерзликин, официальный председатель Партии перемен (официально пока "Гражданская инициатива") Андрей Нечаев, лидер "Яблока" Эмилия Слабунова, политик Владимир Рыжков и литературовед Мариэтта Чудакова. Заявленные цели акции - потребовать реабилитации жертв политических репрессий XX века, открытия архивов карательных органов и "прекращения политических репрессий в современной России". Предполагалось, что участники демонстрации принесут портреты репрессированных родственников.

Конституционный суд России в июне запретил чиновникам отказывать в проведении митингов из-за ссылки на "неопределенность форм и методов обеспечения правопорядка". Если организатор собрания указал способы поддержания порядка, не отвечающие законодательству, это "ни при каких обстоятельствах не может освобождать соответствующий орган от рассмотрения поданного уведомления", - говорилось в решении суда.

ПАРНАС Партия Перемен Бессмертный ГУЛАГ Москва Конституционный суд

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