Вильфанд призвал наслаждаться последними часами лета

"Бабье лето" еще наступит, но о нем в Гидрометцентре пообещали рассказать позже

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Период по-летнему теплой погоды на европейской территории России в целом и в Москве в частности завершен, ему на смену приходят осенние дожди и сентябрьские +14 на термометрах, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"На самом деле, нужно наслаждаться последними часами лета. Антициклон стоял долго и принес много радости жителям Европейской России, но теперь он уходит, а вместе с ним уходит и лето. Таких температур - в 23-26 градусов - больше не будет", - сказал Вильфанд агентству в пятницу.

Погода уже начала меняться: с северо-запада медленно, но неуклонно перемещается хорошо выраженный циклон. Атмосферное давление в Москве падает, на фоне этого процесса увеличивается облачность. В ночь на субботу через регионы Центрального федерального округа пройдет атмосферный фронт, ожидаются осадки.

Днем в субботу максимальные температуры составят +16...18 градусов (такой температурный фон все же будет выше нормы на 3-4 градуса), местами ожидаются кратковременные осадки, будет ветрено.

В ночь на воскресенье уже +3...8, а днем лишь до +15. При этом пройдут небольшие дожди, на небе облачно с прояснениями.

С понедельника погода в столице и вовсе станет пасмурной и хмурой. "Нудный, моросящий дождик, погода мрачноватая, скучная. Ночью +3...8, днем +13...14. Лето кончилось", - констатировал метеоролог.

Тем не менее, по словам Вильфанда, есть и хорошие новости для любителей ясной погоды: после прогнозируемого периода ненастья должно быть "бабье лето".

"После того, как мы переживем ветреную, серую, умеренно дождливую погоду с тучами над головой, - обязательно будет "бабье лето". Но когда оно наступит - пока держим в секрете. Объявим за два-три дня до его наступления", - пообещал собеседник агентства.