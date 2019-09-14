Фестиваль циркового искусства, театральный велозаезд, парады коммунальной техники и студенчества пройдут в Москве в выходные

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Несколько крупных массовых мероприятий пройдут в столице в выходные, в том числе фестиваль циркового искусства и благотворительный театральный велозаезд на Бульварном кольце, парад коммунальной техники на Садовом кольце и парад студенчества на Воробьевых горах.

Как сообщили "Интерфаксу" в Росгосцирке, 14 и 15 сентября с 12:00 до 22:00 на Бульварном кольце пройдет фестиваль, посвященный 100-летию отечественного государственного цирка.

"Все Бульварное кольцо превратится в грандиозную цирковую арену, на которой будут представлены как традиционный цирк, так и самые современные технологии циркового искусства, переносящие зрителей в будущее. Программа фестиваля разделена на разнообразные жанровые и тематические блоки, каждый из которых будет иметь своего хедлайнера", - рассказал собеседник агентства.

Так, на Тверском бульваре выступит цирк "Эволюция", объединяющий артистов из разных стран мира. На одном из бульваров кольца зрители фестиваля станут свидетелями перфомансов современных художников, связанных с цирковой тематикой. Лидером этой художественной акции станет известный экспериментатор и создатель интерактивных инсталляций Андрей Бартенев.

В первый день циркового фестиваля, 14 сентября, посетители увидят "Большой цирковой марафон", в котором выступления ярких, известных и заслуженных цирковых коллективов и артистов будут переходить от одной площадки к другой. Начнется марафон с торжественного выхода труппы Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. 15 сентября на фестивале будет представлено 10 номеров - претендентов для установления рекорда с последующим занесением в "Книгу рекордов России". В частности, можно будет увидеть самый длинный в истории цирковых представлений переход по канату, непрекращающееся в течение пяти часов жонглирование, самый массовый перфоманс мимов и многое другое.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства сообщили "Интерфаксу", что праздничный парад городской техники с участием 699 специализированных машин начнется в субботу на проспекте Академика Сахарова в 11:00 и пройдет по всему Садовому кольцу. В парадных колоннах пройдут коммунальные машины, автомобили служб спасения, безопасности движения и пассажирского транспорта. Зрители смогут увидеть как современную технику, так и ретро-автомобили.

Помимо прохождения парадных колонн по Садовому кольцу, в акватории Москвы-реки от Крымского моста до Нескучного сада проследуют пожарно-спасательные корабли и команда "АквабайкСПАС" Главного управления МЧС по Москве, которые продемонстрируют работу по ликвидации аварийных ситуаций в экстремальных условиях.

Кроме того, в рамках мероприятия 14 и 15 сентября с 8:00 до 20:00 на проспекте Академика Сахарова пройдет выставка городской техники разных эпох.

По сообщению комитета общественных связей столицы, на Университетском проспекте 14 сентября в 14:30 начнется Московский парад студентов.

"В торжественном шествии примут участие 30 тыс. студентов из 50 вузов столицы. По числу участников, охвату вузов и масштабам парад этого года станет одним из самых массовых. Он объединит первокурсников - как москвичей, так и приехавших в Москву учиться из всех регионов России. Финальной частью Парада станет грандиозный концерт с участием популярных исполнителей. Посетить концерт сможет любой желающий", - сообщили в комитете.

В свою очередь в пресс-службе департамента культуры сообщили "Интерфаксу", что в субботу на Бульварном кольце в 11:00 стартует ставший традиционным благотворительный велозаед "ТеатРалли", организованный фондом поддержки деятелей искусства "Артист", в котором примут участие известные артисты московских театров и участники, зарегистрировавшиеся в акции.

Все собранные от проведения мероприятия средства будут направлены на поддержку подопечных фонда "Артист". При этом территория сада "Эрмитаж" в субботу превратится в театральную площадку, на которой пройдут различные театральные выступления и мастер-классы от артистов и театральных цехов.