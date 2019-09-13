В Москве начали перекрывать улицы ради массовых мероприятий и благоустройства

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - С вечера пятницы в Москве начали перекрывать движение транспорта в связи с несколькими массовыми мероприятиями и работами по благоустройства. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

С 21:00 13 сентября закрыт проспект Академика Сахарова от Бульварного кольца и улица Маши Порываевой. Там пройдет парад техники городских служб. Часть проспекта Академика Сахарова между Бульварным и Садовыми кольцами откроют для движения в 15:00 субботы, остальную часть проспекта и улицу Маши Порываевой - в 0:00 16 сентября. С 0 часов до 9:00 14 сентября будет закрыта часть Мясницкой улицы между Садовым и Бульварным кольцами; с 05:00 до 15:00 - Каланчевская улица от Садовой-Спасской до Орликова переулка; с 09:00 до 15:00 - все Садовое кольцо.

У главного здания МГУ 14 сентября пройдет парад студентов. С 5 утра будут закрыты улица Косыгина и Университетский проспект от проспекта Вернадского и до Мичуринского, Университетская площадь, улица Лебедева и Менделеевская.

Цветной бульвар закроют в субботу с 15:00 до 18:00 для фестиваля циркового искусства.

Ради благотворительного велозаезда "ТеатРалли" с 10:00 до 13:00 14 сентября закроют Каретный ряд, Петровку, Страстной, Петровский и Сретенский бульвары.

С полуночи 14 сентября на сутки Большую Дорогомиловскую улицу закроют для благоустройства. С 1:30 до 5:30 также для этих работ будет закрыт съезд с Нижней Масловки на Савеловскую площадь до Савеловской улицы.