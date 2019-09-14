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На Сокольнической площади в Москве появится новый парк

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - На Сокольнической площади, на месте развернутой строительной площадки, к сентябрю следующего года появится благоустроенный парк, заявил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Уже сегодня при строительстве станции метро "Стромынка" мы разрабатываем проект благоустройства этой территории и создание здесь нового зеленого парка", - сообщил он в субботу.

Заммэра пояснил, что были проведены консультации и встречи с местными жителями, где они высказали свои пожелания. Хуснуллин рассказал, что на площади будут высажены многолетние деревья, появятся пешеходные прогулочные маршруты, а также места отдыха. По его словам, фактически территория станет продолжением парка "Сокольники".

Хуснуллин отметил, что в настоящее время при проведении строительных работ на тех или иных крупных объектах или метро обязательно прорабатывается возможность благоустройства и развития сопредельных территорий и участков.

Москва Сокольническая площадь Сокольники Стромынка

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