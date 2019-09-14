Станции "Авиамоторная" и "Лефортово" БКЛ достроят к концу года

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - До конца этого года планируется завершить строительство станций "Авиамоторная" и "Лефортово" на Большой кольцевой линии (БКЛ), заявил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин,

"Работы на этих станциях развернуты полным ходом, где-то уже идет отделка, до конца года планируется завершить тяжелые строительные работы и пуско-наладку оборудования", - отметил он.

Хуснуллин подчеркнул, что этот участок БКЛ метро впоследствии будет интегрирован с Некрасовской линией, связывающей центральные и юго-восточные районы города.

Как добавил заммэра, маршрут от "Косино" до "Лефортово" с шестью станциями планируется построить до конца года, в следующем к этому маршруту прибавится участок до станции "Рубцовская" на БКЛ, с которой можно будет пересесть на Арбатско-Покровскую линию.

Он напомнил, что БКЛ метро является самым масштабным в мире проектом строительства кольцевой подземки. Общая протяженность Большой кольцевой линии с 31 станцией составит более 70 км.