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Расписание "Аэроэкспресса" в направлении "Шереметьево" изменят из-за ремонта

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - "Аэроэкспресс" сообщает об изменениях в графике движения поездов на Шереметьевском направлении с 16 по 21 и с 23 по 26 сентября в связи с проведением плановых работ на железной дороге.

"В ночь с 16 на 17, с 17 на 18, с 18 на 19, с 19 на 20, с 20 на 21 сентября будут отменены поезда, следующие с Белорусского вокзала в 5:30, 6:00, 22:00, 23:30, 00:01, а также отправляющиеся из Шереметьево в 6:30, 7:00, 22:30, 23:00. Часть других аэроэкспрессов будет курсировать по измененному расписанию", - говорится в сообщении на сайте перевозчика.

Там также уточняется, что 16 сентября до 22:00 и 21 сентября с 7:00 поезда будут курсировать в соответствии с основным расписанием.

"В ночь с 23 на 24, с 24 на 25, с 25 на 26 сентября будут отменены поезда, следующие с Белорусского вокзала в 5:30, 6:00, 22:30, 23:30, а также отправляющиеся из Шереметьево в 7:00, 23:00, 00:30", - сообщает компания.

Аэроэкспресс Шереметьево

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