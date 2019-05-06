"Аэроэкспресс" между Москвой и "Шереметьево" будет ходить ночью

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Поезда "Аэроэкспресса" будут курсировать ночью раз в час, сообщается на сайте компании.

"Поезда между Белорусским вокзалом и аэропортом Шереметьево будут курсировать всю ночь один раз в час. Отправление дополнительных рейсов с вокзала и из аэропорта произойдет в 01:00, 02:00, 03:00, 04:00", - говорится в сообщении.

В воскресенье вечером следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. По данным СКР, погиб 41 человек.