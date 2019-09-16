Власти Москвы собрали с платных парковок 4,5 млрд рублей и потратили на благоустройство дворов

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Москве с начала года на благоустройство дворов направили около 4,5 млрд рублей, собранных с платных парковок. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

В частности, в Донском районе на эти деньги благоустроили восемь дворов и еще в двух продолжаются работы. В частности, там отреставрировали детские и спортивные площадки, обустроили тротуары и парковочные карманы, уложили газоны и установили ограждения.

Собранные с парковок деньги распределяют между префектурами. Затем их тратят на проекты по благоустройству, одобренные жителями района. Проекты они выбирают через портал "Активный гражданин" или по обращению к муниципальным депутатам.