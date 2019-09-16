В результате столкновения автобусов на западе Москвы пострадали 10 человек

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В результате столкновения трех автобусов на западе Москвы пострадали 10 человек. Девять из них, в том числе четверо детей были госпитализированы. Об этом сообщили "Интерфаксу" в понедельник, 16 сентября, в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

В пресс-службе добавили, что пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии и состоянии средней тяжести, угрозы для их жизни нет. По словам собеседника агентства, в настоящее время проводится полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, вся медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Ранее один источник "Интерфакса" говорил, что в результате ДТП пострадали четыре человека, другой заявлял, что травмы получили восемь человек, в том числе трое детей.

Как сообщалось, в понедельник на Можайском шоссе на остановке городского транспорта произошло ДТП с участием трех автобусов. Все три машины двигались в попутном направлении, заявляли в столичном главке ГИБДД. Источник "Интерфакса" рассказал, что автобус "Мосгортранса" из-за несоблюдения дистанции столкнулся с коммерческим автобусом и с еще одной машиной "Мосгортранса".