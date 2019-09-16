На западе Москвы столкнулись три автобуса

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - На западе Москвы, у дома 48 по Можайскому шоссе столкнулись три автобуса. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник.

По предварительным данным, несколько человек получили травмы и обратились к врачам. Другой источник уточнил, что пострадали четыре человека, их госпитализируют, но их состояние не тяжелое.

По информации второго собеседника агентства, автобус "Мосгортранса" из-за несоблюдения дистанции столкнулся с коммерческим автобусом и с еще одной машиной "Мосгортранса".

Это автобусы маршрутов №№339, 157 и 45, сказал еще один источник.

Из-за аварии было заблокировано движение по одной из полос шоссе.