Отделение химиотерапии онкоцентра им. Блохина закрыли на ремонт

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В НИИ детской онкологии им. Блохина закрыли отделение химиотерапии гемобластозов на ремонт. Госпитализация в отделение временно закрыта, сообщили в пресс-службе учреждения.

По данным СМИ, которые опубликовали служебную записку учреждения, исследование показало, что в отделении в воздухе и на поверхностях есть плесневые грибы. Наличие этой инфекции может привести к гнойно-септическим осложнениям у пациентов, эти осложнения трудно поддаются лечению и могут привести к смерти больного, говорится в документе.