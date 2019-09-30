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Детские онкологи потребовали сменить руководство НМИЦ имени Блохина

Детские онкологи потребовали сменить руководство НМИЦ имени Блохина
Архивное фото
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Детские онкологи заявили, что уволятся в полном составе из Национального медицинского исследовательского центра детской онкологии и гематологии имени Блохина, если там не сменят руководство. Об этом говорится в видеообращении, которое размещено на ресурсах профсоюза "Альянс врачей".

Обращение записали заместители директора НИИ детской онкологии Максим Рыков и Георгий Менткевич, а также онкологи Василий Бояршинов и Наталья Субботина. Они сказали, что говорят от имени 26 человек, которые готовы уволиться в знак протеста. По их словам, новое руководство онкоцентр "не дает им честно выполнять свой врачебный долг". В пресс-службе центра "Интерфаксу" оперативного комментария не предоставили.

В июне НИИ возглавила Светлана Варфоломеева. В начале сентября "Коммерсантъ" сообщил, что врачи начали жаловаться на доносительство, запугивание со стороны нового руководства и требования массовых увольнений. Врачи рассказывали, что в ответ на отказ уволиться по собственному желанию им грозили сократить ставки. В администрации учреждения тогда заявили, что сокращают только открытые вакансии.

На прошлой неделе был уволен один из авторов видеообращения, профессор, доктор медицинских наук Георгий Менткевич, который внедрил в России трансплантацию костного мозга у детей, отмечают в профсоюзе. Он уволился под давлением, говорится в обращении.

По словам врачей, в онкоцентре долгие годы детей лечат "в ужасных условиях", в помещениях нет вентиляции, стены покрыты плесенью, палаты переполнены. Новые корпуса института строят 20 лет, но ввод их откладывается из года в год.

"Вместо решений этих проблем новое руководство приступило к аппаратной борьбе и ради продвижения своих людей терроризирует сложившийся трудовой коллектив", - заявили врачи и отметили, что начисление зарплат перестало быть справедливым и открытым.

Они потребовали отстранить новое руководство института, обоснованно и прозрачно распределять зарплату, провести аудит строительства новых корпусов института.

Родители онкобольных детей, которые лечатся в НМИЦ, поддержали врачей в другом видеообращении и также потребовали отстранения нового руководства центра.

Они заявили, что в центре нет необходимых противоопухолевых препаратов, и родители вынуждены покупать их за свой счет. Также им приходится платить за проживание в Москве, пока их дети проходят лечение амбулаторно, а пансионат для бесплатного проживания превращен в "коммерческий отель".

"Нам запретили общаться с представителями СМИ, честно излагать свою точку зрения. Требуем взять на контроль обещания по вводу в эксплуатацию новых корпусов института", - отмечается в обращении.

В начале сентября в пресс-службе НМИЦ отрицали массовые увольнения и психологическое давление на сотрудников. В августе там же объясняли, что с появлением новых технологий сроки госпитализации больных сократились, сотрудников требуется меньше, поэтому на тот момент были не заняты более 700 ставок, созданных в 90-е годы. Их администрация и планировала сократить.

НМИЦ Блохина Москва Светлана Варфоломеева

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