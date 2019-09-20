Станция "Некрасовка" московского метро вновь открыта для пассажиров

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Станция "Некрасовка" Некрасовской линии московского метрополитена, которую закрыли для пассажиров в пятницу днем по техническим причинам, вновь открыта.

В пресс-службе подземки подчеркнули, что поезда на всем протяжении Некрасовской линии следуют в обычном режиме.

Информированный источник ранее сообщил "Интерфаксу", что временное закрытие станции возникло из-за проблем с электроснабжением.

Некрасовская - розовая - линия московского метро была открыта в июне текущего года.