На розовой ветке московского метро произошел сбой

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - По техническим причинам в пятницу днем прекращено движение поездов до станции "Некрасовка" Некрасовской линии московского метрополитена.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки, в настоящее время "поезда курсируют только между станциями "Косино" и "Лухмановская".

Между тем, информированный источник сообщил агентству, что сбой в движении на "розовой" ветке возник из-за проблем с электроснабжением.

Некрасовская, розовая, ветка московского метро была открыта для пассажиров в июне 2019 года. На ней открыли станции "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".