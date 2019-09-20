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На розовой ветке московского метро произошел сбой

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - По техническим причинам в пятницу днем прекращено движение поездов до станции "Некрасовка" Некрасовской линии московского метрополитена.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки, в настоящее время "поезда курсируют только между станциями "Косино" и "Лухмановская".

Между тем, информированный источник сообщил агентству, что сбой в движении на "розовой" ветке возник из-за проблем с электроснабжением.

Некрасовская, розовая, ветка московского метро была открыта для пассажиров в июне 2019 года. На ней открыли станции "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".

Москва

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