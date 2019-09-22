Центральные улицы и набережные Москвы перекроют для автотранспорта на время марафона

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Движение автотранспорта по центральным улицам и набережным российской столицы в воскресенье будет временно ограничено в связи с проведением Московского марафона, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения.

С 07:00 до 17:00 закроют для транспорта улицу Лужники, Лужнецкую набережную, Хамовнический Вал, Смоленскую улицу, Новодевичью, Саввинскую, Ростовскую, Смоленскую, Краснопресненскую, Пресненскую набережные, Тестовскую улицу, 1-й Красногвардейский проезд, улицы Мантулинская, 1905 года, Красная Пресня, Баррикадная. Также на это время для проезда автомобилей будут закрыты Новинский, Смоленский, Зубовский бульвары, Крымский проезд, Крымский Вал, Калужская площадь, Большая Якиманка, Якиманский проезд, Большая Полянка, улица Серафимовича, Большой Каменный мост.

Кроме того, на время спортивного мероприятия перекроют Софийскую, Раушскую, Космодамианскую набережные, Большой Устьинский мост, Яузский, Покровский, Чистопрудный, Сретенский, Рождественский, Цветной, Петровский, Страстной бульвары, Пушкинскую площадь, Тверской бульвар, Тверскую улицу (от Пушкинской площади до Охотного Ряда), Моховую, Охотный Ряд, Театральный проезд, Новую и Старую площади, Китайгородский проезд, Москворецкую, Кремлевскую, Пречистенскую и Фрунзенскую набережные, а также Смоленскую улицу.

Большинство улиц откроют для движения транспорта по мере прохождения колонны.

Участниками самого крупного российского легкоатлетического мероприятия станут около 30 тыс. любителей бега из 85 стран, говорится в сообщении на сайте мэрии Москвы. Трассы московских забегов на 42,2 и 10 километров измерены и сертифицированы Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS).