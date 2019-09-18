Центр Москвы перекроют в выходные из-за мотофестиваля и марафона

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В связи с проведением в предстоящие выходные осеннего мотофестиваля и Московского марафона временно перекроют центральные улицы столицы, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения в среду.

Для подготовки Московского городского осеннего мотофестиваля с 0:00 20 сентября и до 18:00 22 сентября не будет движения транспорта на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой на внешней стороне Садового кольца; с 03:00 до 23:59 21 сентября - на проспекте Академика Сахарова на внутренней стороне Садового кольца.

Кроме того, 21 сентября с 11:15 и до окончания прохождения мотоколонны будет перекрыто Садовое кольцо.

Из-за Московского марафона 22 сентября с 7:00 до 17:00 перекроют улицу Лужники, Лужнейкую набережную, Хамовнический вал, Смоленскую улицу, Новодевичью, Саввинскую, Ростовскую, Смоленскую, Краснопресненскую, Пресненскую набережные, Тестовскую улицу, 1-й Красногвардейский проезд, улицы Мантулинская, 1905 года, Красная Пресня, Баррикадная, Новинский, Смоленский, Зубовский бульвары, Крымский проезд, Крымский Вал, Калужскую площадь, Большую Якиманку, Якиманский проезд, Большую Полянку, улицу Серафимовича, Большой Каменный мост, Софийскую, Раушскую, Космодамианскую набережные, Большой Устьинский мост, Яузский, Покровский, Чистопрудный, Сретенский, Рождественский, Цветной, Петровский, Страстной бульвары, Пушкинскую площадь, Тверской бульвар, Тверскую улицу (от Пушкинской площади до Охотного Ряда), Моховую, Охотный Ряд, Театральный проезд, Новую и Старую площади, Китайгородский проезд, Москворецкую, Кремлевскую, Пречистенскую и Фрунзенскую набережные, а также Смоленскую улицу.

При этом большинство улиц будут открывать для движения транспорта по мере прохождения колонны.