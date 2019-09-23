Поиск

Глава Совета муфтиев уточнил число живущих в Москве мусульман

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин заявил, что сегодня в Москве проживает свыше 2,5 млн приверженцев ислама.

По его словам, не менее миллиона мусульман проживает в Московской области и в Санкт-Петербурге.

"В Екатеринбургской, Пермской, Тюменской, Омской, Ростовской агломерациях количество мусульман исчисляется сотнями тысяч", - заявил Гайнутдин в понедельник, выступая в Москве с докладом на VII съезде Духовного управления мусульман РФ.

Между тем на днях глава Совета муфтиев озвучивал более высокую цифру.

"Сегодня я слышу от руководства столицы, что три-четыре миллиона жителей города - как постоянных, так и временных - исповедуют ислам", - сказал он в интервью газете "Известия", опубликованном в минувшую пятницу.

Москва

Новости

Москвичам пообещали солнечную и холодную погоду со вторника

Москва обязала агрегаторов такси сообщать данные водителей и номера полисов ОСАГО

Москва обязала агрегаторов такси сообщать данные водителей и номера полисов ОСАГО

В Москве несколько человек получили травмы от сорванной ветром части дерева

Пассажир упал на рельсы на станции "Южная" московского метро

В РПЦ обещали не наказывать священников за письмо по "московскому делу"

Активисты SERB забросали стаканчиками с жидкостью зрителей "Театра.doc"

Павел Устинов вышел из следственного изолятора по решению суда

В Госдуме снова пригрозили Deutsche Welle приостановкой аккредитации

Суд арестовал московского полицейского, обвиняемого в расстреле своих коллег

Бирюков пообещал досрочно включить отопление в школах и больницах Москвы

Бирюков пообещал досрочно включить отопление в школах и больницах Москвы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');