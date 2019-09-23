Глава Совета муфтиев уточнил число живущих в Москве мусульман

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин заявил, что сегодня в Москве проживает свыше 2,5 млн приверженцев ислама.

По его словам, не менее миллиона мусульман проживает в Московской области и в Санкт-Петербурге.

"В Екатеринбургской, Пермской, Тюменской, Омской, Ростовской агломерациях количество мусульман исчисляется сотнями тысяч", - заявил Гайнутдин в понедельник, выступая в Москве с докладом на VII съезде Духовного управления мусульман РФ.

Между тем на днях глава Совета муфтиев озвучивал более высокую цифру.

"Сегодня я слышу от руководства столицы, что три-четыре миллиона жителей города - как постоянных, так и временных - исповедуют ислам", - сказал он в интервью газете "Известия", опубликованном в минувшую пятницу.