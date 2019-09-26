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На семи дорогах Подмосковья поставили комплексы, штрафующие за среднюю скорость

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В Московской области стационарные комплексы фотовидеофиксации начали определять среднюю скорость движения еще на 7 участках автодорог, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Комплексы фиксируют порог превышения скорости в 20 км/ч от начала и до конца участка. Если автомобиль проехал участок с превышением допустимой скорости, то водитель получит штраф.

Комплексы введены на трассе М-3 "Украина" с 81,5 по 84,3 км (в Наро-Фоминске), М-5 "Урал" с 41,9 по 40,3 км (в Раменском); М-8 "Холмогоры" с 19,1 по 16,9 км (Мытищи) и с 24,3 по 26,8 км и в обратном направлении с 26,8 по 24,3 км (в Пушкино), М-2 "Крым" по двум направлениям: с 62 по 63,9 км и обратно (в Чехове).

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика, ввод комплексов позволит снизить аварийность этих участков вдвое.

Всего в Московской области фиксация средней скорости введена на 17 участках дорог.

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