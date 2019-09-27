Скончался бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Президент Российской академии архитектуры и строительных наук Александр Кузьмин скончался в ночь на пятницу.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в ближайшем окружении архитектора, Кузьмин ушел из жизни в больнице после тяжелой продолжительной болезни на 69-м году жизни.

По данным собеседника агентства, прощание с Кузьминым состоится в понедельник в Доме архитектора. Похороны пройдут на Ваганьковском кладбище.

Кузьмин начал трудовой путь в 1974 году в НИиПИ Генерального плана города Москвы, где проработал до 1991 года, занимая должности от архитектора до главного архитектора института. В 1991 году назначен сначала заместителем, а потом первым заместителем председателя Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы. С сентября 1996 по июнь 2012 года — Председатель Москомархитектуры, главный архитектор города Москвы.

В апреле 2010 года демонстративно покинул слушания Общественной палаты, посвященные критике генплана развития Москвы до 2025 года. В конце 2011 года переназначен на пост главы ведомства новым мэром Москвы Сергеем Собяниным "на срок полномочий мэра", став одним из немногих чиновников, сохранивших свою должность после отставки Юрия Лужкова. Недавно он выпустил трехтомник своих воспоминаний.