Поиск

Росгидромет сообщил о повышенном загрязнении воздуха на северо-востоке Москвы

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты центрального управления федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) отмечают, что за минувшие сутки на северо-востоке Москвы отмечалась повышенная степень загрязнения воздуха из-за увеличения содержания в нем диоксида азота.

"Средняя за сутки концентрация данной примеси возросла в 1,8 раза. Максимальное значение диоксида азота было зарегистрировано в дневные часы 26 сентября в районе Медведково (СВАО), равное 1,6 ПДК", - говорится в сообщении пресс-службы Росгидромета, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

Отмечается, что в остальных районах Москвы санитарно-гигиенические нормы по диоксиду азота и другим примесям превышены не были. Вместе с тем, у верхней границы нормы содержание NO2 было зафиксировано в районе Рязанский на юго-востоке столицы (0,9 ПДК).

Ситуация с загрязнением воздуха в ближайшие сутки не улучшится, прогнозируют в Росгидромете. Ожидается, что с 18:00 часов 27 сентября до 10:00 часов 28 сентября погодные условия на территории Москвы и области не будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе, отмечают в федеральной службе.

Росгидромет Медведково Москва

Новости по теме

Новости

Комиссия по вмешательству нашла у Deutsche Welle признаки иностранного агента

Комиссия по вмешательству нашла у Deutsche Welle признаки иностранного агента

Самолет "Уральских авиалиний" столкнулся с птицей в "Домодедово"

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Задержавшие Голунова полицейские потребовали восстановления на службе

В общежитии на юге Москвы произошла драка со стрельбой

Два пассажира рейса Барнаул-Москва задержаны в "Шереметьево" за брань

Басманный суд арестовал подозреваемых в похищении и убийстве раменского депутата

Суд не стал продлевать арест Алексею Миняйло

Суд не стал продлевать арест Алексею Миняйло

Прокурор попросил освободить фигуранта "дела 27 июля" Алексея Миняйло

Прокурор попросил освободить фигуранта "дела 27 июля" Алексея Миняйло

Отопление включили во всех московских квартирах

Отопление включили во всех московских квартирах

В Москве в начале следующей недели будет тепло и дождливо

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');