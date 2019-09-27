Росгидромет сообщил о повышенном загрязнении воздуха на северо-востоке Москвы

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты центрального управления федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) отмечают, что за минувшие сутки на северо-востоке Москвы отмечалась повышенная степень загрязнения воздуха из-за увеличения содержания в нем диоксида азота.

"Средняя за сутки концентрация данной примеси возросла в 1,8 раза. Максимальное значение диоксида азота было зарегистрировано в дневные часы 26 сентября в районе Медведково (СВАО), равное 1,6 ПДК", - говорится в сообщении пресс-службы Росгидромета, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

Отмечается, что в остальных районах Москвы санитарно-гигиенические нормы по диоксиду азота и другим примесям превышены не были. Вместе с тем, у верхней границы нормы содержание NO2 было зафиксировано в районе Рязанский на юго-востоке столицы (0,9 ПДК).

Ситуация с загрязнением воздуха в ближайшие сутки не улучшится, прогнозируют в Росгидромете. Ожидается, что с 18:00 часов 27 сентября до 10:00 часов 28 сентября погодные условия на территории Москвы и области не будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе, отмечают в федеральной службе.