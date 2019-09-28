На участке "салатовой" линии метро приостановили движение поездов
Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Движение поездов приостановлено на Люблинско-Дмитровской линии от станции "Волжская" до станции "Дубровка", сообщается на официальном твиттер-аккаунте Московского метро в субботу.
На Люблинско-Дмитровской линии (10) нет движения поездов от станции "Волжская" до станции "Дубровка". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.— Московское метро (@MetroOperativno) 28 сентября 2019 г.
Уточняется, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.