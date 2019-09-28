В метро на участке "салатовой" ветки восстановили движение

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Движение поездов от станции "Волжская" до станции "Дубровка" восстановлено, сообщается в субботу в официальном твиттер-аккаунте Московского метро.

Отмечается, что оно вводится в график.

Движение на Люблинско-Дмитровской линии (10) восстановлено и вводится в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 28 сентября 2019 г.

Ранее в метрополитене сообщали, что движение прекратилось по направлению к станции "Дубровка", к станции "Волжская" поезда ходили с большим интервалом.