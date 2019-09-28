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В метро на участке "салатовой" ветки восстановили движение

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Движение поездов от станции "Волжская" до станции "Дубровка" восстановлено, сообщается в субботу в официальном твиттер-аккаунте Московского метро.

Отмечается, что оно вводится в график.

Ранее в метрополитене сообщали, что движение прекратилось по направлению к станции "Дубровка", к станции "Волжская" поезда ходили с большим интервалом.

Москва Московский метрополитен Волжская Дубровка

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