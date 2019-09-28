Четыре развязки на МКАД реконструируют до конца 2021 года

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В ближайшие годы планируется реконструировать четыре крупных транспортных развязки на пересечении Московской кольцевой автодороги и вылетных магистралей, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"За последние семь лет на МКАДе было реконструировано 16 транспортных развязок, сейчас в работе еще четыре. Это транспортные узлы на пересечении кольцевой магистрали и Липецкой улицы, Волоколамского шоссе, улицы Верхние поля, а также Осташковского шоссе", - рассказал он в субботу журналистам.

Заммэра отметил, что где-то работы уже начаты, где-то активно ведется проектирование.

Как сказал Хуснуллин, в последние годы в сфере транспортного строительства набран хороший темп. Он выразил уверенность, что удастся сдать эти развязки раньше контрактных сроков в течение 2020 и 2021 годов.

Он добавил, что реконструкция транспортных развязок на МКАД снижает загруженность кольцевой дороги в среднем на 20%. Кроме того, все проекты предполагают строительство дополнительных разгонных полос из эстакад, что облегчает выезд автомобилистам в районах, расположенных рядом с этими развязками, отметил глава стройкомплекса.