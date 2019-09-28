Переход между станцией метро "Театральная" и Никольской улицей достроят до конца года

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Строительство подземного перехода между станцией метро "Театральная" и Никольской улицей планируется завершить к концу года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Когда-то подземный переход от Никольской улицы к станции метро "Театральная" был построен с нарушениями, поэтому на протяжении нескольких лет мы искали сложное инженерное решение для того, чтобы его достроить. Сейчас это решение найдено, работы ведутся", - рассказал он журналистам в субботу.

По его словам, сложность работ обусловлена расположенной рядом исторической застройкой, близостью грунтовых вод, а также необходимостью пересмотреть предыдущее ошибочное инженерное решение.

Хуснуллин добавил, что к настоящему времени работы завершены на 90%. Длина перехода составит около 100 метров, а средняя ширина - шесть метров, сообщил заммэра.