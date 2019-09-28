Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище 1 октября

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Художественный руководитель "Ленкома", режиссер Марк Захаров будет похоронен на Новодевичьем кладбище во вторник, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

"Его похоронят на Новодевичьем кладбище 1 октября, рядом с Табаковым (Олегом - ИФ) и Броневым (Леонидом - ИФ)", - сказал он.

Прощание с Захаровым пройдет в "Ленкоме" 1 октября с 10:00 до 14:00.

Марк Захаров скончался в субботу на 86-году жизни после продолжительной болезни.