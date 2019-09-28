Скончался режиссер и худрук театра "Ленком" Марк Захаров

Как рассказали в театре, он умер на 86-году жизни после продолжительной болезни

Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Режиссер и художественный руководитель "Ленкома" Марк Захаров скончался на 86-году жизни, сообщил "Интерфаксу" директор театра Марк Варшавер в субботу.

"После продолжительной болезни от нас ушел Марк Анатольевич", - сообщил он.

Варшавер уточнил, что о месте и времени прощания с артистом будет известно позже.

Как сообщалось, 20 августа Захаров был госпитализирован с воспалением легких в одну из столичных больниц. 9 сентября его выписали из больницы.

Биография Захарова

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1955 году он окончил актерский факультет ГИТИСа.

С 1965 года Захаров был режиссером Московского театра сатиры, с 1973 года - главный режиссер "Ленкома". Им постановлено почти 50 театральных постановок. Захаров являлся также режиссером кино, среди его картин "12 стульев", "Тот самый Мюнхгаузен". Он был режиссером более 20 телеспектаклей, написал сценарии более чем для 10 кинофильмов.

Захаров является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Награжден Госпремией СССР (1987), Госпремией Российской Федерации (1992, 1997, 2002). Является обладателем орденов Святого Станислава и Святого Александра Невского.

За выдающийся вклад в развитие театрального искусства Захаров был награжден театральной премией "Золотая маска". Обладатель премий "Хрустальная Турандот", "Чайка". Награжден спецпризом кинопремии "Золотой орел" "За выдающийся вклад в российский кинематограф".