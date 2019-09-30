В Москве задержали подпольных банкиров с оборотом около 300 млн руб. в месяц

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность преступного сообщества в Московском регионе, незаконный оборот которого составлял около 300 млн рублей в месяц. Об этом сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, криминальная организация состояла из самостоятельных структурных подразделений, в которую входило около 30 соучастников. Участники сообщества более 10 лет без лицензии проводили финансовые операции на территории Московского региона. В их распоряжении были реквизиты более 130 юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились деньги для последующего обналичивания. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере от 11 до 13%.

Незаконный оборот денежных средств составлял около 300 млн рублей в месяц, отметила представитель МВД.

В противоправную деятельность также были вовлечены работники некоторых финансово-кредитных учреждений, которые за вознаграждение занимались открытием и ведением расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, перечислением денежных средств с целью последующего обналичивания, а также выдачей наличных денег.

По выявленным фактам Следственным управлением УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по статьям 172 (незаконная банковская деятельность) и 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).

Сотрудниками подразделений было проведено 65 обысков по адресам проживания фигурантов, а также в офисных помещениях на территории Московского региона, Саратовской и Ярославской областей, в Краснодарском крае и Республике Коми.

Волк отметила, что было изъято свыше 130 печатей фиктивных организаций, более 100 телефонов, которые, по имеющейся информации, использовались для оперативного управления по банковским счетам, 45 электронных ключей к системе "банк-клиент", оригиналы регистрационных документов фиктивных организаций, финансовая документация, компьютерная техника, а также иные предметы, которые могут быть доказательствами в уголовном деле.

По итогам мероприятий в следственные органы доставлены предполагаемые организаторы и активные участники преступного сообщества. Шестеро из них заключены под стражу, в отношении 25 фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, заключила официальный представитель МВД РФ.