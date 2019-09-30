Поиск

В Москве задержали подпольных банкиров с оборотом около 300 млн руб. в месяц

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность преступного сообщества в Московском регионе, незаконный оборот которого составлял около 300 млн рублей в месяц. Об этом сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, криминальная организация состояла из самостоятельных структурных подразделений, в которую входило около 30 соучастников. Участники сообщества более 10 лет без лицензии проводили финансовые операции на территории Московского региона. В их распоряжении были реквизиты более 130 юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились деньги для последующего обналичивания. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере от 11 до 13%.

Незаконный оборот денежных средств составлял около 300 млн рублей в месяц, отметила представитель МВД.

В противоправную деятельность также были вовлечены работники некоторых финансово-кредитных учреждений, которые за вознаграждение занимались открытием и ведением расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, перечислением денежных средств с целью последующего обналичивания, а также выдачей наличных денег.

По выявленным фактам Следственным управлением УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по статьям 172 (незаконная банковская деятельность) и 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).

Сотрудниками подразделений было проведено 65 обысков по адресам проживания фигурантов, а также в офисных помещениях на территории Московского региона, Саратовской и Ярославской областей, в Краснодарском крае и Республике Коми.

Волк отметила, что было изъято свыше 130 печатей фиктивных организаций, более 100 телефонов, которые, по имеющейся информации, использовались для оперативного управления по банковским счетам, 45 электронных ключей к системе "банк-клиент", оригиналы регистрационных документов фиктивных организаций, финансовая документация, компьютерная техника, а также иные предметы, которые могут быть доказательствами в уголовном деле.

По итогам мероприятий в следственные органы доставлены предполагаемые организаторы и активные участники преступного сообщества. Шестеро из них заключены под стражу, в отношении 25 фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, заключила официальный представитель МВД РФ.

Москва

Новости

Мосгорсуд изменил приговор актеру Устинову на год условно

Мосгорсуд изменил приговор актеру Устинову на год условно
Дело Павла Устинова

Гособвинение попросило для актера Устинова условный срок

Дело Павла Устинова

Мосгорсуд решил изучить видеозаписи по делу актера Устинова

Мосгорсуд решил изучить видеозаписи по делу актера Устинова
Протесты в Москве

Полиция насчитала 20 тыс. человек на митинге в центре Москвы

Полиция насчитала 20 тыс. человек на митинге в центре Москвы
Протесты в Москве

В столице начался митинг в поддержку фигурантов "московского дела"

В столице начался митинг в поддержку фигурантов "московского дела"

Два человека погибли при падении машины в Москву-реку

Воскресенье в Москве будет дождливым

Воскресенье в Москве будет дождливым

Митинг за прекращение "московского дела" пройдет на проспекте Сахарова

Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище 1 октября

Готовящийся к вылету из "Домодедово" самолет вернулся на стоянку из-за двух дебоширов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');