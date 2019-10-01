Поиск

В Петербурге задержали "черных" банкиров с оборотом в миллиард рублей

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Полицейские в Петербурге задержали организаторов нелегального банковского холдинга с многомиллионным доходом.

Следствие считает, что пять подозреваемых - мужчины в возрасте от 30 до 53 лет - зарегистрировали более 150 подконтрольных организаций. Под видом оказания юридических, бухгалтерских и консалтинговых услуг эти компании совершали незаконные операции с деньгами: от вывода за рубеж до обналичивания, говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД во вторник.

К работе в компаниях были привлечены 60 человек.

Такой деятельностью ОПГ занималась с 2017 года. По предварительным подсчетам, за год нелегальный оборот холдинга мог достигать 1 млрд рублей, полученный подозреваемыми доход оценивается в 50 млн рублей.

В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено дело о незаконной банковской деятельности (статья 172 УК РФ). Подозреваемые находятся под домашним арестом.

Петербург

Новости по теме

Новости

"Ъ" сообщил об отказе властей строить ТЭС на российских экспериментальных турбинах

Красноярского экс-министра соцполитики заподозрили в краже денег на подарки ветеранам

Сбербанк запустил переводы на карту Visa и Mastercard за границу

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Расследование "дела Голунова" затормозилось из-за занятости СКР в "деле 27 июля"

Расследование "дела Голунова" затормозилось из-за занятости СКР в "деле 27 июля"

ЦБ направит Сбербанку предписание подключиться к Системе быстрых платежей

"Коммерсантъ" узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке

"Ведомости" узнали об иске Минобороны к РКК "Энергия" на 5 млрд рублей

В Кремле заявили, что ожидают согласования "формулы Штайнмайера" в Минске

Что изменится в жизни россиян с 1 октября

В России начинается осенний призыв

В России начинается осенний призыв
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');