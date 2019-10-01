В Петербурге задержали "черных" банкиров с оборотом в миллиард рублей

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Полицейские в Петербурге задержали организаторов нелегального банковского холдинга с многомиллионным доходом.

Следствие считает, что пять подозреваемых - мужчины в возрасте от 30 до 53 лет - зарегистрировали более 150 подконтрольных организаций. Под видом оказания юридических, бухгалтерских и консалтинговых услуг эти компании совершали незаконные операции с деньгами: от вывода за рубеж до обналичивания, говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД во вторник.

К работе в компаниях были привлечены 60 человек.

Такой деятельностью ОПГ занималась с 2017 года. По предварительным подсчетам, за год нелегальный оборот холдинга мог достигать 1 млрд рублей, полученный подозреваемыми доход оценивается в 50 млн рублей.

В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено дело о незаконной банковской деятельности (статья 172 УК РФ). Подозреваемые находятся под домашним арестом.