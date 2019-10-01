"Эсер" Соловьев отказался признать, что обязан избранием в Мосгордуму однофамильцу

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Глава комиссии Мосгордумы по экологии Александр Соловьев, избиравшийся в столичный парламент от "Справедливой России", заявил, что не знает своего тезку и однофамильца из "Партии перемен", который выдвигался вместе с ним на выборах в третьем избирательном округе и который призывал избирателей голосовать за него.

"Он мог выдвинуться в пятом округе с тем же успехом. Просто совпадение, просто так сложилось. К тому же если говорить о (лидере "Партии перемен" - ИФ) Дмитрии Гудкове, за деятельностью его команды я слежу с 2016 года. Я знаю, что он сам по себе интересный человек, интересный политик. Про Александра Соловьева я не знаю практически ничего, потому что общедоступных материалов практически нет по данной тематике. Поэтому утверждать, что я обязан ему своему избранию, я не могу", - сказал Соловьев в ответ на вопрос муниципального депутата района Останкино Сергея Цукасова о том, понимает ли Соловьев, что он "занимает место" своего тезки.

"Пропавший" депутат

Соловьев был избран в Мосгордуму седьмого созыва в третьем избирательном округе (районы Митино, Щукино и Покровское-Стрешнево). За него отдали свои голоса 36,5% пришедших на выбор избирателей.

В этом же округе был выдвинут, но получил отказ в регистрации другой Александр Соловьев - глава московского отделения "Партии перемен" Дмитрия Гудкова. После отказа в регистрации этот Соловьев призвал своих избирателей голосовать за "эсэра" Соловьева. Ту же рекомендацию давал избирателям и сайт "умного голосования" оппозиционера Алексея Навального.

После завершения выборов СМИ писали, что избранный Соловьев не вел агитации, не встречался с избирателями и не пришел в избирательную комиссию на подведение итогов, журналистам не удавалось его разыскать на протяжении нескольких дней.

Позднее стало известно, что "пропавший" Соловьев встретился 10 сентября с лидером "эсеров" Сергеем Мироновым.